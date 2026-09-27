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    Боксеров сборной России встретили лезгинкой после победы на чемпионате Европы

    Фото: РИА «Новости»

    Торжественную встречу для мужской сборной России по боксу устроили в аэропорту Внуково после чемпионата Европы. Спортсменам вручили каравай, а встречавшие станцевали лезгинку. Об этом сообщил ТАСС.

    Соревнования завершились в Софии 25 сентября. Российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 15 медалей, семь из которых — золотые. Чемпионат провела организация World Boxing, которая допустила россиян к турниру без ограничений.

    Боксеры привезли в Москву два командных трофея. Один достался сборной за победу в зачете команд, другой получил Чеэрав Ашалаев — его признали лучшим боксером соревнований. Ашалаев также выиграл золото в весовой категории до 80 килограммов.

    После приветствия участники встречи вместе исполнили гимн России.