Боксеров сборной России встретили лезгинкой после победы на чемпионате Европы

Торжественную встречу для мужской сборной России по боксу устроили в аэропорту Внуково после чемпионата Европы. Спортсменам вручили каравай, а встречавшие станцевали лезгинку. Об этом сообщил ТАСС .

Соревнования завершились в Софии 25 сентября. Российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 15 медалей, семь из которых — золотые. Чемпионат провела организация World Boxing, которая допустила россиян к турниру без ограничений.

Боксеры привезли в Москву два командных трофея. Один достался сборной за победу в зачете команд, другой получил Чеэрав Ашалаев — его признали лучшим боксером соревнований. Ашалаев также выиграл золото в весовой категории до 80 килограммов.

После приветствия участники встречи вместе исполнили гимн России.