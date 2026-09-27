Семененко взял золото турнира в Словакии, опередив призеров Олимпиады

Фигурист Семененко победил на турнире в Братиславе

Российский фигурист Евгений Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 292,09 балла. Результаты опубликовали на цифровой платформе Международного олимпийского комитета.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль с результатом 278,80 балла, третьим стал олимпийский чемпион 2026 года из Казахстана Михаил Шайдоров — 272,75 балла.

В свои 23 года Семененко успел дважды стать чемпионом России и еще дважды подняться на пьедестал национального первенства — с серебряной и бронзовой наградами.

Мемориал Ондрея Непелы входит в серию «Челленджер», которую проводит Международный союз конькобежцев. Начиная с сезона 2026/27 российские и белорусские фигуристы смогут выступать на турнирах этой серии в нейтральном статусе.