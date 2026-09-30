Сегодня 15:45 В Волгоградской области завершился финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» В Волгоградской области завершилась Всероссийская игра «Семейная зарница» Фото: Организаторы игры «Семейная зарница» Спорт

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В Волгоградской области завершились финальные состязания второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница», которая объединила более 400 участников вместе с наставниками — ветеранами специальной военной операции со всей России.

Организаторами Всероссийской игры «Семейная зарница» выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Торжественная церемония закрытия финала Всероссийской игры «Семейная зарница» состоялась в оборонно-спортивном лагере «Авангард».

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«Участники Всероссийской игры „Семейная зарница“ продемонстрировали сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде. Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и еще раз обратиться к истории и традициям нашей страны», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Положительные отзывы участников и гостей, те эмоции, которые семьи получают во время совместной игры, — главный показатель того, что проект востребован, добавила она.

Уверена, что в следующем году к игре присоединится еще больше семей из разных регионов России. Поздравляю всех участников и победителей с достойными результатами. Отдельно хочу поблагодарить наставников команд — ветеранов специальной военной операции — за вовлеченность, опыт и личный пример Анна Цивилева Председатель фонда «Защитники Отечества»

Программа финала была насыщенной: команды преодолели веревочный городок, занимались туризмом, плели маскировочные сети и записывали послание в будущее. Каждая семья обратилась к истории своего рода, создав «Семейное древо», и показала свои кулинарные навыки в рамках активности «Семейное блюдо». На творческом конкурсе участники своими руками собирали и оформляли макеты военной или гражданской техники, а затем представляли готовые модели на параде.

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«Всероссийская игра „Семейная зарница“ с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов. За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других, рассказал он. «От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», — добавил Орлов.

«Всероссийская игра „Семейная зарница“ с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов. За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других, рассказал он. «От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», — добавил Орлов.

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Главным состязанием стала военно-тактическая игра на местности. Семьи выполняли задания на разных локациях: оказывали первую помощь, искали условные мины, ориентировались и решали тактические задачи. За успехи команды получали жетоны, которые обменивали на дроны для дальнейшего прохождения игры. Наставники координировали их действия по радиосвязи. «Искренне поздравляю все семьи с преодолением большого пути, желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот. Отдельно хочу поздравить победителей. Пусть эти заслуженные награды станут вашими семейными ценностями, которые будут напоминать о том, как важно вместе добиваться поставленных целей и что настоящая сила — во взаимной поддержке», — заявил Герой России, начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Уже второй год подряд участники «Семейной зарницы» демонстрируют сплоченность, выдержку и поддержку. Через совместные испытания передаются не просто навыки, а настоящие вечные ценности: уважение к истории, готовность прийти на помощь, умение держаться вместе. Владислав Головин Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»

Победители Участников финала Всероссийской игры «Семейная зарница» наградили в нескольких номинациях. Победителем общего зачета стала команда «Кирея» из Псковской области. Второе место — у команды «Воин Поволжья» из Саратовской области, третьей стала команда «Родные сердца» из Астраханской области. Призерам вручили кубки, медали и дипломы. В состязании «Маршрутная квест-игра» первое место заняла команда «Бородулины-Универсал» из Алтайского края, второе — «Импульс» из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье — «Ирбис» из Кемеровской области. Еще 11 статуэток вручили за прохождение десяти контрольных точек и решение интеллектуальной задачи. Семьи отметили и в специальных номинациях. Звание «Самая медийная семья» получила команда «РОД» из Приморского края. В номинации «Самый долгий брак» победила команда «Патриот 19» из Республики Хакасия: супруги вместе уже 32 года. Самой молодой семьей признали команду «Омская молния» из Омской области. Победителя определили по среднему возрасту участников. Награды также вручили семьям, отличившимся в активностях «Семейное блюдо» и «Семейное древо». Отдельно отметили участников творческого конкурса. В номинации «Нестандартное решение» награду получила команда «Л.Е.С. (любовь, единство, сила)» из Вологодской области. Участники превратили предоставленную им зенитно-самоходную установку «Шилка» в модель противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-85. Команду «МОНОЛИТ» из Республики Крым наградили в номинации «Оригинальный выезд» за выступление с пиротехникой и живой музыкой во время проезда по площади. В номинации «Символ Победы» отличилась команда «Группа быстрого реагирования Воин» из Свердловской области, создавшая модели танков Т-34 и Т-60 «Малютка».

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«Всероссийская игра „Семейная зарница“ объединяет поколения вокруг главных ценностей: семьи, взаимовыручки и любви к Родине. В испытаниях закаляется характер, а семья становится главной опорой человека», — рассказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко. Особенно ценно, что на пути к финалу участников сопровождали наставники Центра «ВОИН» — они передавали семьям живой опыт и боевой дух. Когда семья проходит испытания вместе, ребенок учится ответственности, дисциплине и командной работе не на словах, а на примере самых близких, добавил он.

Именно так формируется поколение патриотов — будущая опора страны Дмитрий Шевченко директор Центра «ВОИН»

Семьи о «Зарнице» Команда — победитель общего зачета из Псковской области приехала на «Семейную зарницу» с одной целью: показать, что семья — это настоящий боевой союз. На протяжении всех испытаний команда «Кирея» демонстрировала слаженность, стратегическое мышление и искреннюю поддержку друг друга на каждом этапе. «Мы всей семьей готовились к „Семейной зарнице“ на каждом этапе, тренировались, решали задачи, учились слышать друг друга. Победа в общем зачете — большая радость для нас. Но важнее всего то, что в сложные моменты мы оставались одной командой и поддерживали друг друга. Это чувство не заменит ни одна медаль», — сказал глава семьи Максим Кирея. Семейная команда Клоповых из Саратова «Воин Поволжья», ставшая серебряным призером игры в общем зачете, с особым воодушевлением приняла участие в «Семейной зарнице». Для них это стало не просто мероприятием, а исполнением давней мечты — выступить плечом к плечу всей семьей.

Фото: Организаторы игры «Семейная зарница»

«Безусловно, „Семейная зарница“ стала одним из этапов становления нашей семьи. Мы поняли, что мы умеем работать в команде, не просто идти за результатами, а быть более гибкими, слушать и поддерживать друг друга. Больше всего нам запомнились творческие конкурсы. Именно здесь, скорее всего, и рождалось единство нашей семьи, когда мы слаженно и активно работали над общей задачей», — поделился впечатлениями глава семьи Дмитрий Клопов. Команда семьи Щукиных из Астраханской области «Родные сердца», занявшая третье место в общем зачете, поделилась своей историей участия в «Семейной зарнице». Для них эта поездка стала символичной и особенно запоминающейся.

Фото: Организаторы игры «Семейная зарница»

«Участие во Всероссийской „Семейной зарнице“ — это уже победа! Самое ценное, что мы увезем с собой, — это прекрасные воспоминания, связь с новыми друзьями и большой жизненный опыт. До сих пор не верится, что мы дошли до конца и стали призерами! Было сложно, было волнительно, были моменты, когда казалось, что сил больше нет. <…> Но стоило только посмотреть друг на друга — и появлялась новая энергия. „Семейная зарница“ подарила очень яркие эмоции, еще больше сплотила нас. Спасибо каждому, кто был рядом, кто подбадривал, кто делился опытом. Эта победа — для всех наших родных, для тех, кто в нас верил! Теперь у нас еще одна новая яркая семейная история», — рассказал глава семьи Евгений Щукин.

Фото: Организаторы игры «Семейная зарница»

Командующий игрой «Семейная зарница», начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных сил, член Главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой Российский Федерации, капитан Денис Скакуновский уверен, что опыт участия в игре и совместное преодоление трудностей укрепит семьи и подарит приятные воспоминания. «„Семейная зарница“ проверила не только навыки и знания участников. Перед каждой семьей стояла задача пройти этот путь до конца, не опустить руки и поддержать друг друга в непростые моменты. И никто не дрогнул», — отметил Скакуновский. Под руководством наставников — ветеранов специальной военной операции — взрослые и дети справились с состязаниями, а главное, прошли их вместе.

Надеюсь, что дни финала станут для каждой семьи дорогим и важным воспоминанием. Мы сознательно сделали акцент не на соперничестве, а на укреплении семейных ценностей и традиций. Нам было важно создать условия, в которых родители и дети смогут лучше узнать друг друга, почувствовать поддержку близких и убедиться, насколько многое им по силам, когда они вместе. Денис Скакуновский Командующий игрой «Семейная зарница»

«Как командующий игрой могу сказать: моя задача выполнена. На финале я увидел не десятки соперничающих команд, а одну большую семейную команду. Главное, что останется со всеми участниками, — вера в свою семью, которой все по плечу», — подчеркнул офицер.

Фото: Организаторы игры «Семейная зарница»