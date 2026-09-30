В Волгоградской области завершился финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница»
В Волгоградской области завершилась Всероссийская игра «Семейная зарница»
В Волгоградской области завершились финальные состязания второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница», которая объединила более 400 участников вместе с наставниками — ветеранами специальной военной операции со всей России.
Организаторами Всероссийской игры «Семейная зарница» выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Торжественная церемония закрытия финала Всероссийской игры «Семейная зарница» состоялась в оборонно-спортивном лагере «Авангард».
«Участники Всероссийской игры „Семейная зарница“ продемонстрировали сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде. Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и еще раз обратиться к истории и традициям нашей страны», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Положительные отзывы участников и гостей, те эмоции, которые семьи получают во время совместной игры, — главный показатель того, что проект востребован, добавила она.
Уверена, что в следующем году к игре присоединится еще больше семей из разных регионов России. Поздравляю всех участников и победителей с достойными результатами. Отдельно хочу поблагодарить наставников команд — ветеранов специальной военной операции — за вовлеченность, опыт и личный пример
Анна Цивилева
Председатель фонда «Защитники Отечества»
Программа финала была насыщенной: команды преодолели веревочный городок, занимались туризмом, плели маскировочные сети и записывали послание в будущее. Каждая семья обратилась к истории своего рода, создав «Семейное древо», и показала свои кулинарные навыки в рамках активности «Семейное блюдо». На творческом конкурсе участники своими руками собирали и оформляли макеты военной или гражданской техники, а затем представляли готовые модели на параде.
«Всероссийская игра „Семейная зарница“ с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других, рассказал он.
«От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», — добавил Орлов.
«Всероссийская игра „Семейная зарница“ с момента старта объединила уже тысячи соотечественников, став уникальным форматом патриотического воспитания. Особо значимо, что наставниками проекта выступают участники СВО и ветераны боевых действий, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением, рассказывая о том, почему важно защищать близких людей и свою страну», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
За время финальных мероприятий семьям удалось по-настоящему сплотиться, открыть новые грани взаимодействия друг с другом, раскрыть творческий потенциал и выступить примером для других, рассказал он.
«От всей души поздравляю победителей и призеров, показавших достойные результаты на легендарной сталинградской земле», — добавил Орлов.
Главным состязанием стала военно-тактическая игра на местности. Семьи выполняли задания на разных локациях: оказывали первую помощь, искали условные мины, ориентировались и решали тактические задачи. За успехи команды получали жетоны, которые обменивали на дроны для дальнейшего прохождения игры. Наставники координировали их действия по радиосвязи.
«Искренне поздравляю все семьи с преодолением большого пути, желаю не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот. Отдельно хочу поздравить победителей. Пусть эти заслуженные награды станут вашими семейными ценностями, которые будут напоминать о том, как важно вместе добиваться поставленных целей и что настоящая сила — во взаимной поддержке», — заявил Герой России, начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.
Уже второй год подряд участники «Семейной зарницы» демонстрируют сплоченность, выдержку и поддержку. Через совместные испытания передаются не просто навыки, а настоящие вечные ценности: уважение к истории, готовность прийти на помощь, умение держаться вместе.
Владислав Головин
Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»
Победители
Участников финала Всероссийской игры «Семейная зарница» наградили в нескольких номинациях.
Победителем общего зачета стала команда «Кирея» из Псковской области. Второе место — у команды «Воин Поволжья» из Саратовской области, третьей стала команда «Родные сердца» из Астраханской области. Призерам вручили кубки, медали и дипломы.
В состязании «Маршрутная квест-игра» первое место заняла команда «Бородулины-Универсал» из Алтайского края, второе — «Импульс» из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье — «Ирбис» из Кемеровской области. Еще 11 статуэток вручили за прохождение десяти контрольных точек и решение интеллектуальной задачи.
Семьи отметили и в специальных номинациях. Звание «Самая медийная семья» получила команда «РОД» из Приморского края.
В номинации «Самый долгий брак» победила команда «Патриот 19» из Республики Хакасия: супруги вместе уже 32 года. Самой молодой семьей признали команду «Омская молния» из Омской области. Победителя определили по среднему возрасту участников.
Награды также вручили семьям, отличившимся в активностях «Семейное блюдо» и «Семейное древо».
Отдельно отметили участников творческого конкурса. В номинации «Нестандартное решение» награду получила команда «Л.Е.С. (любовь, единство, сила)» из Вологодской области. Участники превратили предоставленную им зенитно-самоходную установку «Шилка» в модель противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-85.
Команду «МОНОЛИТ» из Республики Крым наградили в номинации «Оригинальный выезд» за выступление с пиротехникой и живой музыкой во время проезда по площади.
В номинации «Символ Победы» отличилась команда «Группа быстрого реагирования Воин» из Свердловской области, создавшая модели танков Т-34 и Т-60 «Малютка».
«Всероссийская игра „Семейная зарница“ объединяет поколения вокруг главных ценностей: семьи, взаимовыручки и любви к Родине. В испытаниях закаляется характер, а семья становится главной опорой человека», — рассказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.
Особенно ценно, что на пути к финалу участников сопровождали наставники Центра «ВОИН» — они передавали семьям живой опыт и боевой дух. Когда семья проходит испытания вместе, ребенок учится ответственности, дисциплине и командной работе не на словах, а на примере самых близких, добавил он.
Именно так формируется поколение патриотов — будущая опора страны
Дмитрий Шевченко
директор Центра «ВОИН»
Семьи о «Зарнице»
Команда — победитель общего зачета из Псковской области приехала на «Семейную зарницу» с одной целью: показать, что семья — это настоящий боевой союз. На протяжении всех испытаний команда «Кирея» демонстрировала слаженность, стратегическое мышление и искреннюю поддержку друг друга на каждом этапе.
«Мы всей семьей готовились к „Семейной зарнице“ на каждом этапе, тренировались, решали задачи, учились слышать друг друга. Победа в общем зачете — большая радость для нас. Но важнее всего то, что в сложные моменты мы оставались одной командой и поддерживали друг друга. Это чувство не заменит ни одна медаль», — сказал глава семьи Максим Кирея.
Семейная команда Клоповых из Саратова «Воин Поволжья», ставшая серебряным призером игры в общем зачете, с особым воодушевлением приняла участие в «Семейной зарнице». Для них это стало не просто мероприятием, а исполнением давней мечты — выступить плечом к плечу всей семьей.
«Безусловно, „Семейная зарница“ стала одним из этапов становления нашей семьи. Мы поняли, что мы умеем работать в команде, не просто идти за результатами, а быть более гибкими, слушать и поддерживать друг друга. Больше всего нам запомнились творческие конкурсы. Именно здесь, скорее всего, и рождалось единство нашей семьи, когда мы слаженно и активно работали над общей задачей», — поделился впечатлениями глава семьи Дмитрий Клопов.
Команда семьи Щукиных из Астраханской области «Родные сердца», занявшая третье место в общем зачете, поделилась своей историей участия в «Семейной зарнице». Для них эта поездка стала символичной и особенно запоминающейся.
«Участие во Всероссийской „Семейной зарнице“ — это уже победа! Самое ценное, что мы увезем с собой, — это прекрасные воспоминания, связь с новыми друзьями и большой жизненный опыт. До сих пор не верится, что мы дошли до конца и стали призерами! Было сложно, было волнительно, были моменты, когда казалось, что сил больше нет. <…> Но стоило только посмотреть друг на друга — и появлялась новая энергия. „Семейная зарница“ подарила очень яркие эмоции, еще больше сплотила нас. Спасибо каждому, кто был рядом, кто подбадривал, кто делился опытом. Эта победа — для всех наших родных, для тех, кто в нас верил! Теперь у нас еще одна новая яркая семейная история», — рассказал глава семьи Евгений Щукин.
Командующий игрой «Семейная зарница», начальник Центра военно-патриотической работы Вооруженных сил, член Главного штаба «ЮНАРМИИ», Герой Российский Федерации, капитан Денис Скакуновский уверен, что опыт участия в игре и совместное преодоление трудностей укрепит семьи и подарит приятные воспоминания.
«„Семейная зарница“ проверила не только навыки и знания участников. Перед каждой семьей стояла задача пройти этот путь до конца, не опустить руки и поддержать друг друга в непростые моменты. И никто не дрогнул», — отметил Скакуновский.
Под руководством наставников — ветеранов специальной военной операции — взрослые и дети справились с состязаниями, а главное, прошли их вместе.
Надеюсь, что дни финала станут для каждой семьи дорогим и важным воспоминанием. Мы сознательно сделали акцент не на соперничестве, а на укреплении семейных ценностей и традиций. Нам было важно создать условия, в которых родители и дети смогут лучше узнать друг друга, почувствовать поддержку близких и убедиться, насколько многое им по силам, когда они вместе.
Денис Скакуновский
Командующий игрой «Семейная зарница»
«Как командующий игрой могу сказать: моя задача выполнена. На финале я увидел не десятки соперничающих команд, а одну большую семейную команду. Главное, что останется со всеми участниками, — вера в свою семью, которой все по плечу», — подчеркнул офицер.
С инициативой о проведении «Семейной зарницы» выступила статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время Всероссийского оргкомитета «Победа» в январе 2025 года. Предложение поддержал президент России Владимир Путин.
Первый сезон игры в прошлом году объединил семьи из 79 регионов России. В финал проекта, который проходил в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», вышли 24 семьи. Местом проведения итоговых мероприятий стала Волгоградская область.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.
Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.
Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.