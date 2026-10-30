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    Международную федерацию хоккея обязали допустить сборные России к международным турнирам

    Дегтярев: IIHF обязали допустить сборные России к международным турнирам

    Фото: РИА «Новости»

    Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

    Теперь Международная федерация хоккея обязана обеспечить участие российских команд в ее турнирах в сезоне-2026/27.

    «Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит. Впереди сложная работа с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой IIHF», — подчеркнул министр.

    Решение об отстранении команд из России от международных соревнований действовало с 2022 года.

    В августе российских хоккеистов допустили к участию на Универсиаде.

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