Андреева обыграла украинку Свитолину и выиграла итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в финале WTA украинку Элину Свитолину и заработала 3,37 миллиона долларов (около 276 миллионов рублей) призовых и автомобиль марки Mercedes. Машину победительнице подарят организаторы соревнований.

Итоговый турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) прошел 15 ноября в США в городе Индиан-Уэллс. Призовой фонд соревнований составлял 10 миллионов долларов.

В решающем матче Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. На групповом этапе 19-летняя российская теннисистка выиграла все три матча в двух сетах.

Эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC выполнен в фиолетовом цвете с элементами в стиле итогового турнира WTA. Андреева также заработала 1500 рейтинговых очков, она впервые в карьере займет второе место в мировом рейтинге.

Свитолина получит 1,5 миллиона долларов и 800 рейтинговых очков.

В полуфинале россиянка обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4. ранее в полуфинал выходила россиянка Мария Шарапова в 2012 году.