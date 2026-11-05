Открытый кубок ШОС соберет более двух тысяч спортсменов в Москве

С 11 по 23 ноября в Москве и Московской области состоится Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества. В турнире примут участие более двух тысяч спортсменов из стран объединения и приглашенных команд.

Соревнования организуют по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина.

Участники разыграют около 100 комплектов наград в десяти дисциплинах: настольном теннисе, прыжках на батуте, самбо, скалолазании, спортивной и художественной гимнастике, тяжелой атлетике, фехтовании, шахматах и дзюдо.

Турнир примут восемь площадок, в том числе спортивные комплексы «Чертаново» и «Чкалов Арена», Международный центр самбо и бокса, Центр скалолазания ЦСКА, а также учебно-тренировочные центры «Новогорск» и «Озеро Круглое».

Церемония открытия запланирована на 13 ноября в 18:00 в московской «Чкалов Арене».