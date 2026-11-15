Россиянин Тарасов стал третьей звездой дня НХЛ за шатаут в составе «Детройта»
Российского вратаря Тарасова признали третьей звездой дня НХЛ
Россиянина Даниила Тарасова, вратаря «Детройт Ред Уингз», признали третьей звездой игрового дня турнира Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
Тарасов отразил 31 бросок и не пропустил ни одной шайбы в ворота своей команды в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счетом 2:0.
Лучшим игроком дня назвали нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Симона Хольмстрема, который оформил хет-трик в матче с «Анахаймом». Вторым — форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли, забросившего шайбу и сделавшего три голевые передачи в игре с «Чикаго».
В команду Тарасов пришел летом. Один из предыдущих восьми матчей команда также выиграла всухую.
Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную 930-ю шайбу в матче с «Сиэтлом». Он обновил собственное достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.