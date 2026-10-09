Александра Трусова победила на турнире серии «Челленджер» в Казахстане

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) победила на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена — в Казахстане. Для россиянки это первая победа на международных соревнованиях с октября 2021 года.

Игнатова по сумме короткой и произвольной программ набрала 226.01 балла — 77,39 и 148,62. До этого в 2021 году она выиграла этап Гран-при Skate America в США.

Серебряная медаль досталась южнокорейской фигуристке Ким Ю Чжэ, набравшей 209,20 балла. Третье место заняла москвичка Софья Самоделкина, представляющая Казахстан. Она набрала 204,36 балла.

Турнир проходит в Алма-Ате с 7 по 10 октября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова оценила результаты россиян на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, отметив, что рада возвращению Трусовой на международные соревнования.