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    Александра Трусова победила на турнире серии «Челленджер» в Казахстане

    Фото: РИА «Новости»

    Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) победила на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена — в Казахстане. Для россиянки это первая победа на международных соревнованиях с октября 2021 года.

    Игнатова по сумме короткой и произвольной программ набрала 226.01 балла — 77,39 и 148,62. До этого в 2021 году она выиграла этап Гран-при Skate America в США.

    Серебряная медаль досталась южнокорейской фигуристке Ким Ю Чжэ, набравшей 209,20 балла. Третье место заняла москвичка Софья Самоделкина, представляющая Казахстан. Она набрала 204,36 балла.

    Турнир проходит в Алма-Ате с 7 по 10 октября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.

    Ранее бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова оценила результаты россиян на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, отметив, что рада возвращению Трусовой на международные соревнования.

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