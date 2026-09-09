Фигуристка Радионова высоко оценила результаты российских спортсменов на турнире в Токио

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова в комментарии Metaratings.ru высоко оценила результаты россиян на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио.

Победу одержали Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар. Серебряные медали завоевали танцевальные дуэты Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков и Александра Игнатова (Трусова). Бронза досталась Евгению Семененко, Анне Фроловой, а также Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву.

Все отечественные спортсмены выступали на токийских стартах в нейтральном статусе.

«Я рада возвращению Саши Трусовой на международные соревнования. Она показывает отличный уровень, сделала четверной лутц, хотя сейчас только начало сезона... Бойкова и Козловский прекрасно выступили, показав четверной выброс. Заслуженная победа», — сказала Радионова.

По словам спортсменки, все российские участники показали себя отлично, но еще будут прибавлять по ходу сезона.