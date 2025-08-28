Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

«Я не ожидала, что малыши так быстро меняются. Даже с этой фотосессии он уже успел измениться», — написала она.

Через девять дней после родов Трусова вернулась к тренировкам. Спортсменка взяла новорожденного сына с собой. Она рассказывала, что супруг, фигурист Макар Игнатов, помогает ей совмещать работу с заботой о ребенке. Многие комментаторы осудили фигуристку за такое быстрое возвращение на лед.

Первые слухи о беременности олимпийской медалистки появились в январе, когда она отказалась от выступлений и прыжков в ледовых шоу «Золушка» и «Спящая красавица». Трусова вышла замуж за Игнатова летом 2024 года.