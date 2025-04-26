Фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности

Российская фигуристка Алена Косторная ждет первенца. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Косторная выложила видеозапись вместе со своим мужем, фигуристом Георгием Куницей. На кадрах пара стояла на льду. В какой-то момент 21-летняя спортсменка и ее супруг надели бейсболки с надписями «мама» и «папа». Также Косторная показала снимок УЗИ.

Фигуристка выступает в паре с Куницей с 2023 года. Тогда же они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. В одиночном катании Косторная становилась чемпионкой Европы.

Буквально месяц назад фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов тоже сообщили, что станут родителями. Спортсменка показала своим подписчикам ролик с реакцией на положительный тест на беременность.

Также стало известно о свадьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева с гимнасткой Диной Авериной. Они свяжут себя узами брака 7 июля 2025 года.