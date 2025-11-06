Валиеву официально лишили золотой медали Евро-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали чемпионата Европы 2022 года, лишив золота российскую фигуристку Камилу Валиеву. Документ опубликовали на сайте организации.

«Официальный рейтинг чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022 в Таллине перераспределили следующим образом: 1 — Анна Щербакова (Россия), 2 — Александра Трусова (Россия), 3 — Лоена Хендрикс (Бельгия)», — отметили в публикации.

В ISU добавили, что процедура перераспределения медалей начнется в ближайшее время. В организации сообщили, что завершился многолетний судебный процесс, начавшийся после положительной допинг-пробы Валиевой.

Таким образом, ISU официально утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию после решения Федерального трибунала Швейцарии по делу Камилы Валиевой.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что в травле российской спортсменки виновен занимавший пост председателя Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, новый глава МОК Себастьян Коу такой же «страшный русофоб».