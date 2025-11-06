Валиеву официально лишили золотой медали Евро-2022
ISU лишил Валиеву золота чемпионата Европы и присудил победу Щербаковой
Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали чемпионата Европы 2022 года, лишив золота российскую фигуристку Камилу Валиеву. Документ опубликовали на сайте организации.
«Официальный рейтинг чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022 в Таллине перераспределили следующим образом: 1 — Анна Щербакова (Россия), 2 — Александра Трусова (Россия), 3 — Лоена Хендрикс (Бельгия)», — отметили в публикации.
В ISU добавили, что процедура перераспределения медалей начнется в ближайшее время. В организации сообщили, что завершился многолетний судебный процесс, начавшийся после положительной допинг-пробы Валиевой.
Таким образом, ISU официально утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию после решения Федерального трибунала Швейцарии по делу Камилы Валиевой.
Ранее тренер Александр Жулин заявил, что в травле российской спортсменки виновен занимавший пост председателя Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, новый глава МОК Себастьян Коу такой же «страшный русофоб».