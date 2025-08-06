Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова впервые стала мамой. Об этом сообщила сама спортсменка в Telegram-канале .

«Родила!» — написала фигуристка.

Ранее 21-летняя Трусова и ее супруг, фигурист Макар Игнатов, сообщали, что у них будет сын. Слухи о беременности спортсменки появились в январе, когда она отказалась от выступлений и прыжков в ледовых шоу «Золушка» и «Спящая красавица», но официально она подтвердила эту информацию только в марте.

Ждет первенца и другая титулованная фигуристка, чемпионка Европы и призер чемпионатов России Алена Косторная. Об этом она с мужем Георгием Куницей, с которым выступает в паре, рассказала 26 апреля.