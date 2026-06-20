Фигуристка Трусова раскрыла имена тренеров, ставящих ей произвольную программу

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что начала ставить новую произвольную программу с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Об этом она сообщила в телеграм-канале , опубликовав фото с тренировки на льду.

«Начали ставить ПП! Поделюсь с вами небольшими спойлерами, но чуть позже. А пока можете попробовать угадать, какую музыку и образ мы выбрали», — написала спортсменка.

Днем ранее Трусова опубликовала фотографии с мужем Макаром Игнатовым и маленьким сыном. Спортсменка пошутила, что поддержки с супругом выходят на новый уровень. На снимках Трусова сидела на плечах у Игнатова, посадив себе на голову ребенка.

Ранее Тутберидзе в новом интервью задела чувства супруги фигуриста Евгения Плющенко Яны Рудковской. После этого многолетнее противостояние между тренером и продюсером вышло на новый уровень.