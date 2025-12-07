«Как маленький птеродактиль». Трусова рассказала об успехах сына

Фигуристка Александра Трусова рассказала о развитии своего маленького сына. Спортсменка часто делится его достижениями в Telegram-канале .

По ее словам, мальчик, которому исполнилось четыре месяца, уже пытается ползать и начал часто смеяться.

«Пока что не получается ползать, и от недовольства он кричит, как маленький птеродактиль. Не будем говорить, в кого это он пошел», — написала Трусова.

Олимпийская медалистка 6 августа родила сына от двукратного победителя финала Кубка России Макара Игнатова. Пара связала себя узами брака летом 2024 года.

Спустя несколько недель после родов Трусова показала фотографии новорожденного в соцсетях. Она возобновила тренировки через девять дней после того, как вернулась домой из роддома. По словам фигуристки, супруг помогает ей совмещать работу с заботой о ребенке.