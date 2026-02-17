Она прыгает четверные так легко, будто гравитация — лишь формальность. Восемнадцатилетняя Аделия Петросян, трижды чемпионка России и любимица Этери Тутберидзе, — единственная российская фигуристка, допущенная до Олимпиады-2026 в Милане. Миниатюрная, похожая на бабочку, спортсменка несет на хрупких плечах надежды всей страны. Сможет ли Аделия обойти атлетичных соперниц и привезти домой золото, разбирался 360.ru.

Биография Аделии Петросян Аделия Петросян родилась 5 июня 2007 года в Москве. К 18 годам стала трижды чемпионкой России среди одиночниц, трехкратной победительницей финала Гран-при России и мастером спорта. Девочка родилась в семье армянина и русской. Уже в два года Аделия взахлеб смотрела проект «Ледниковый период» и объявила родителям, что тоже хочет кататься на коньках. «Взрослые выступали, мне понравилось, как они катались, делали поддержки. Тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — рассказывала Петросян в одном из интервью. Семья поддержала девочку, но попросила повременить с увлечением хотя бы пару лет.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Так и случилось: Аделия впервые вышла на лед в четыре года. Главным вдохновителем и поддержкой стала мама, которая посвятила всю себя соревнованиям дочери. «У мамы в данный момент главная роль — мама спортсменки. Это очень много сил и времени отнимает, я ей благодарна», — подчеркивала Аделия. Отца зовут Тигран Петросян, однако это не знаменитый скрипач, а его полный тезка. Профессия главы семьи связана с медицинским оборудованием. До Аделии в родословной семьи спортсменов не было. Спортивная карьера Аделии Петросян Сегодня Аделия тренируется у звездной Этери Тутберидзе, которая воспитала таких олимпийских чемпионок и победительниц мировых турниров, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова (сейчас Игнатова), Камила Валиева, Алена Косторная и Юлия Липницкая. Первым тренером Петросян была Ирина Страхова в школе «Легенда», тогда она называлась «Москвич».

Фото: Тренировка Аделии Петросян перед выступлением на ОИ-2026 / РИА «Новости»

«С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание… Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны со словами: „Посмотрите, так?“» — вспоминал один из тренеров фигуристки Алексей Шемет. Со Страховой Аделия дошла до третьего спортивного разряда, выучила все тройные прыжки и каскады. С этой базой она в 2019 году и пришла к Тутберидзе — за результатами. Однако ее мама понимала, что на льду столкнутся два сложных характера, и переживала за дочь, уговаривая не менять тренера.

Я всегда знала, что мне нужен жесткий тренер на катке. Легко воспринимаю критику. Мне можно сказать все что угодно, и я с этим справлюсь <…> Я была полна решимости попасть в «Хрустальный» и знала, что это место подходит мне, что я смогу там остаться. Аделия Петросян

В том же году году Аделия заняла пятое место на первом этапе Кубка России и третье — на втором этапе. Параллельно соревновалась с юниорами на федеральном и столичном уровнях. Первые весомые медали и достижения случились в сезоне 2021–2022 годов. Тогда девочка заняла второе место на пятом этапе Кубка России и исполнила четверной риттбергер, который до этого ни одна одиночница не исполняла. В том же году на чемпионате России Аделия завоевала бронзу, прыгнув сразу два четверных риттбергера. В 2022-м, в финале Кубка России, она заняла второе место. В Гран-при вовсе взошла на пьедестал.

Фото: Чемпионат России по фигурному катанию 2026 года / РИА «Новости»

Победы нарастали как снежный ком — вместе с опытом и подготовленностью одиночницы. Главными достижениями Аделии в последующие годы стали победы на чемпионате России: три года подряд, в 2024, 2025 и 2026 годах. Также она получила золото в финале Гран-при России — в 2023, 2024 и 2025 годах. Аделия призналась, что больше всего не нравится прыгать сальхов. Элемент кажется неудобным. Несмотря на это, однажды на тренировке получилось прыгнуть четверной сальхов. «Шла тренировка, прыгали по заданиям. И вот тренеры просят прыгнуть тройной сальхов или, кто умеет, четверной. Я внезапно думаю: „А дай-ка я попробую“. Вжих — и выехала!» — рассказывала Петросян. Еще один факт из спортивной жизни фигуристки: так как она наполовину армянка, звали в сборную Армении. Спортсменка отказалась от предложения и решила выступать только за Россию.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Аделии Петросян и интересные факты Фигуристка не раскрывает подробности личной жизни — похоже, спорт и стремление к олимпийскому золоту вытеснили любые романтические мысли. Девушка любит читать: называет любимой книгой «Войну и мир» Льва Толстого. Еще зачитывается стихами Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

У Петросян есть питомец — йоркширский терьер Альма. Иногда собака сопровождает одиночницу на соревнованиях.

Дисциплина в спорте перешла на личную жизнь. Аделия по натуре жаворонок и так натренировала организм, что каждое утро встает без будильника.

Рост Аделии — 152 сантиметра, а вес — около 40 килограммов. Из-за миниатюрности грузовые лифты отказываются поднимать спортсменку: техника просто не чувствует утяжеления.

Фото: РИА «Новости»

Спортсменка призналась, что шопинг — ее ахиллесова пята. Может заказать за раз три пакета с одеждой или косметикой.

На выступления Аделия красится сама. Исключение составляют крупные международные соревнования, куда зовут визажистов, ведь волнение зашкаливает — в такие моменты девушка думает о ровных стрелках на глазах в последнюю очередь. Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 в Италии По сумме наград Аделию посчитали сильнейшей фигуристкой России, поэтому именно она стала той единственной одиночницей, которая поехала на Олимпиаду в Италию. Девушка, как и Петр Гуменник, который в соревнованиях личного зачета уже занял шестое место, выступит в нейтральном статусе. Еще в июле 2025 года, до отбора на Игры, тренер Татьяна Тарасова называла Аделию надеждой российского спорта и претенденткой на олимпийское золото. «В женском катании шансов у Петросян больше [чем у Гуменника], Аделия способна бороться за золото. Все будет зависеть от того, как она справится с эмоциями и насколько чисто исполнит элементы», — объясняла Тарасова.

Фото: Maksim Konstantinov/ Петр Гуменник / www.globallookpress.com

Шансы Аделии Петросян на золото Олимпиады Букмекеры не столь оптимистичны, как профессионалы: пророчат Петросян четвертое место из-за политического давления на Россию, хотя и понимают, что уровень подготовленности фигуристки и шансы подняться на пьедестал выше, чем были у Гуменника. Пока Аделия остается единственной одиночницей, исполнившей на соревнованиях четверной прыжок. «В арсенале Петросян, как и у всех русских, тройной аксель и четверные прыжки. Если она справится, то станет реальным претендентом на золото», — написало издание Forbes USA. В пользу девушки и ее миниатюрность — с физикой не поспоришь. Например, победивший на соревнованиях в командном зачете Илья Малинин, которого окрестили «богом четверных», прыгает четверной аксель на 90 сантиметров в высоту. Но Илья имеет атлетическое телосложение, полное мышц, а тело Аделии напоминает легкую бабочку: взлетает так, будто законы гравитации с ней не работают. При прыжке Илье нужно очень много энергии, только чтобы собраться и не сопротивляться вращению, Петросян же собираться не нужно — она уже собрана.

Фото: РИА «Новости»

Тот же эффект был у Александры Трусовой. Она прыгала всего на 42 сантиметра в высоту, но делала четверные. У спортсменки это получалось за счет группировки, а не за счет силы. Однако опасения вызывает травма паха, которую Петросян получила летом 2025 года. Возможно, именно из-за этого в программе не заявили тройной аксель, который так часто выручал фигуристку на домашних чемпионатах и стал ее визитной карточкой. К слову, элемент удается далеко не всем спортсменкам.

Выступление Аделии Петросян на Олимпиаде: когда смотреть Аделия Петросян будет катать короткую программу во вторник, 17 февраля, в 20:45 по московскому времени. Она заявила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп. Россиянка выступит под вторым порядковым номером. Произвольную программу она представит через два дня, 19 февраля.