«Случайно получилось». Трусова появилась на льду с новорожденным сыном

Трусова вышла на лед с сыном через девять дней после родов

Фигуристка Александра Трусова через девять дней после родов приступила к тренировкам. Спортсменка показала кадры с новорожденным сыном на льду в соцсетях.

Она уточнила, что сначала это будут непродолжительные тренировки — 20-30 минут в зависимости от самочувствия. Супруг Александры помогает ей совмещать работу с заботой о ребенке.

«Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — написала Трусова.

Александра также вспомнила, как, будучи еще беременной, ей задавали вопрос, кто в их паре первым поставит сына на коньки. Тогда муж показал на нее.

«Случайно получилось», — подписала пост фигуристка.

Однако среди подписчиков Трусовой оказали те, кто осудили ее за такое поспешное возвращение к работе. Девушку обвинили в безответственности.

Призер Олимпийских игр впервые стала матерью 6 августа. У 21-летней Трусовой и ее супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился сын. Впервые о беременности спортсменки стало известно в марте, перед этим она отказалась от выступлений.