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    Жители 13 населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за непогоды в Крыму без света остались жители 13 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

    Местные жители остались без электричества из-за штормового ветра и сильных ливней. Отключение зафиксировали в Алуште и Бахчисарайском районе.

    Аварийные бригады находятся на месте, специалисты мониторят ситуацию. Все службы работают в усиленном режиме. Также увеличили интервал движения транспорта.

    Ранее стало известно, что сентябрь в Москве завершится с температурой чуть выше нормы. Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев отметил, что столбики термометров будут постепенно опускаться, что вполне нормально для конца сентября.

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