Жители 13 населенных пунктов Крыма остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды в Крыму без света остались жители 13 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Местные жители остались без электричества из-за штормового ветра и сильных ливней. Отключение зафиксировали в Алуште и Бахчисарайском районе.

Аварийные бригады находятся на месте, специалисты мониторят ситуацию. Все службы работают в усиленном режиме. Также увеличили интервал движения транспорта.

Ранее стало известно, что сентябрь в Москве завершится с температурой чуть выше нормы. Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев отметил, что столбики термометров будут постепенно опускаться, что вполне нормально для конца сентября.