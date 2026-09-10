В Махачкале 19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода

Госавтоинспекция: в Махачкале водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Махачкале 19-летний водитель без прав насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Авария произошла 9 сентября около 21:40 на улице Ирчи Казака. По предварительным данным, молодой местный житель, управляющий автомобилем Ford Focus, наехал на 56-летнего жителя Акушинского района.

От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте. Госавтоинспекция Дагестана начала проверку и планирует установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Нижнем Новгороде суд отправил под стражу 38-летнего водителя. Его заподозрили в умышленном наезде на 40-летнего мужчину на парковке. Пострадавший скончался.