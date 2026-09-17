В Рузе трехлетний мальчик утонул в яме с водой

Недалеко от поселка Дорохово муниципального округа Руза в Подмосковье утонул трехлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Происшествие случилось 16 сентября. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

«Играя на участке вблизи дома в поселке Дорохово муниципального округа Руза, упал в яму, наполненную водой, в результате чего утонул», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Омской области 12-летняя девочка утонула в бассейне. Происшествие случилось на базе отдыха, где она находилась вместе с семьей. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

До этого ЧП случилось в Чечне. Подросток утонул в реке. Когда он зашел в воду, то попал в водоворот, на помощь ему бросились отец и двое дядей. В итоге они тоже оказались в ловушке.