Минимум 20 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии, погибли минимум 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

Подземные толчки произошли у побережья восточной части Индонезии недалеко от острова Флорес. Эпицентр находился в 36 километрах к северо-востоку от прибрежного города Мбей. После первых подземных толчков специалисты зарегистрировали несколько афтершоков.

«Спасатели в районе портового города Маумере обнаружили 20 погибших, шесть пострадавших и двух заблокированных под завалами», — сообщили местные спасатели.

Землетрясение спровоцировало локальные волны цунами не менее одного метра. Оползни на дорогах отрезали от спасателей регион Нагекео, также нарушена связь. Власти эвакуировали две тысячи местных жителей. В регионе разрушены здания.

Российский союз туриндустрии сообщил, что сообщений о пострадавших среди российских туристов не поступало.