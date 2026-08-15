Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии

В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли у берегов индонезийского острова Флорес вечером в пятницу (в Индонезии — утро субботы). Глубина залегания очага составила 35 километров.

Землетрясения зафиксировали в 162 километрах к северо-западу от города Лабуан-Баджо. Очаг залегал на глубине 35 километров.

До этого сообщалось, что магнитуда подземных толчков составляла 7,6. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. также не объявлялась угроза цунами после землетрясения.

Ранее в Колумбии произошло мощное землетрясение. Власти ввели режим бедствия на территории страны. По последним данным Национального управления по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии число жертв землетрясения достигло 285 человек, а число пострадавших — 3975.