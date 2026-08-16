Власти пострадавшей от землетрясения Колумбии обратились за помощью к Трампу

Колумбии потребуются деньги на восстановление после разрушительного землетрясения, поэтому президент страны Абелардо де ла Эсприэлья попросил американского лидера Дональда Трампа приостановить действие ввозных пошлин. Об сообщил об этом в соцсети X .

Эсприэлья связался с Трампом по телефону. Разговор длился около 10 минут и, по словам президента Колумбии, проходил в дружелюбном тоне. Он поблагодарил США за поддержку.

«Я также попросил его рассмотреть вопрос о временной приостановке высоких пошлин на колумбийскую продукцию», — сказал президент.

Он объяснил, что временная отмена пошлин поддержит предприятия, попавшие в трудную ситуацию из-за землетрясения. Эсприэлья заявил, что ему предстоит разрешить апокалиптическую экономическую ситуацию в стране.

В Колумбии 12 августа произошло мощнейшее землетрясение за последние 10 лет. Количество погибших увеличилось почти до 300. Власти ввели режим бедствия.