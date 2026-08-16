Власти пострадавшей от землетрясения Колумбии обратились за помощью к Трампу
Президент Колумбии попросил Трампа приостановить ввозные пошлины
Колумбии потребуются деньги на восстановление после разрушительного землетрясения, поэтому президент страны Абелардо де ла Эсприэлья попросил американского лидера Дональда Трампа приостановить действие ввозных пошлин. Об сообщил об этом в соцсети X.
Эсприэлья связался с Трампом по телефону. Разговор длился около 10 минут и, по словам президента Колумбии, проходил в дружелюбном тоне. Он поблагодарил США за поддержку.
«Я также попросил его рассмотреть вопрос о временной приостановке высоких пошлин на колумбийскую продукцию», — сказал президент.
Он объяснил, что временная отмена пошлин поддержит предприятия, попавшие в трудную ситуацию из-за землетрясения. Эсприэлья заявил, что ему предстоит разрешить апокалиптическую экономическую ситуацию в стране.
В Колумбии 12 августа произошло мощнейшее землетрясение за последние 10 лет. Количество погибших увеличилось почти до 300. Власти ввели режим бедствия.