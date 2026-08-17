Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 53 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего 15 августа на юго-востоке Индонезии, возросло до 53 человек, еще 137 жителей пострадали. Об этом сообщил ТАСС .

Число жертв землетрясения, произошедшего 15 августа на юго-востоке Индонезии, возросло до 53 человек, еще 137 жителей пострадали. Об этом сообщил ТАСС.

Толчки повредили 2,4 тысячи домов, причем полторы тысячи получили серьезный ущерб. Также пострадали 87 образовательных и 76 государственных учреждений, 50 религиозных объектов и другие общественные здания.

В эвакуационных пунктах находятся 5488 человек.

По состоянию на 7:00 17 августа (3:00 по московскому времени) сейсмологи зафиксировали 1598 афтершоков, 54 из них были ощутимы. Магнитуда самого сильного составила 6,2, самого слабого — 1,3.

Землетрясение на юго-востоке Индонезии произошло в субботу, 15 августа. Накануне власти страны сообщали о 51 погибшем и более 100 пострадавших.