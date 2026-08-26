Мощный оползень перекрыл погранпереход Китая и Непала

Xinhua: оползень перекрыл дороги к погранпереходу Китая и Непала

Мощный оползень и вызванный им селевой поток обрушились на приграничные районы Китая и Непала утром 26 августа. Стихия перекрыла русло реки Лхенде и разрушила инфраструктуру в районе пограничного перехода Гьиронг, сообщило агентство Xinhua .

По предварительным данным, причиной катастрофы стало землетрясение в горной местности. Обвал льда и горных пород заблокировал реку, после чего вода и грязекаменная масса устремились вниз по течению.

На китайской стороне стихия повредила дороги, мосты и здания пограничной инфраструктуры. В районе ЧП также отключились электричество и мобильная связь. На непальской стороне поток разрушил населенные пункты и объекты энергетической инфраструктуры.

Десятки людей числятся пропавшими без вести. Китайские власти распорядились направить дополнительные силы на поиски людей и их эвакуацию из опасных районов. На ликвидацию последствий катастрофы из центрального бюджета выделили 120 миллионов юаней.

Ранее оползень на свалке в Гвинее унес жизни 30 человек.