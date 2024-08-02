Тело третьего погибшего достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Всего, к сожалению, погибли три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

До этого в МЧС сообщали о гибели двух женщин в результате ЧП. У одной из них остался маленький ребенок.

Ранее ведомство опубликовало кадры спасения женщины и девочки из-под завалов.

После обрушения пятиэтажки в больницы доставили семерых пострадавших, включая четверых детей. Трое пациентов и один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Глава города Владислав Пинаев рассказал, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения подъездов дома ввели режим чрезвычайной ситуации. Временный пункты размещения организовали в гостинице «Спортивная-1» и еще один есть в резерве в «Спортивной-2».