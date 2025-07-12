Более тысячи машин скопилось у Крымского моста
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
В очереди со стороны Тамани находятся 434 машины, со стороны Керчи — 583. По состоянию на 10:00 время ожидания составляет порядка двух часов.
Мост открыт для легковушек, микроавтобусов и автобусов. Грузовики добираются до полуострова по другому маршруту — через новые регионы или на пароме через Керченский пролив.
Ранее огромные пробки у переправы образовались днем 11 июля. Со стороны Керчи проезда в 15:00 ожидали 990 машин. В обратную сторону в это время в очереди стояли 22 автомобиля.
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