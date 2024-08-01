Режим ЧС ввели в Дзержинском районе Нижнего Тагила после обрушения

В Дзержинском районе Нижнего Тагила ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения подъездов жилого дома из-за взрыва. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев.

«На территории Дзержинского района с 12:30 введен режим чрезвычайной ситуации», — написал мэр.

Пинаев уточнил, что временный пункт размещения экстренные службы организовали в гостинице «Спортивная-1». Также еще один есть в резерве в «Спортивной-2».

Утром в четверг произошло обрушение в многоэтажном жилом доме Нижнего Тагила. По предварительной информации, причиной стала детонация газовоздушной смеси. Взрыв разрушил 15 квартир.

Следственный комитет России по факту происшествия завел уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил в город специалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании.

В результате ЧП пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. В ходе разбора завалов спасатели достали выжившего ребенка.