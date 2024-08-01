В Нижнем Тагиле госпитализировали семерых пострадавших при обрушении дома

Минздрав: четверых детей госпитализировали после обрушения дома в Нижнем Тагиле

После обрушения дома в Нижнем Тагиле госпитализировали семерых пострадавших, в том числе четверых детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости» .

«Трое пациентов, в том числе один ребенок — в тяжелом состоянии», — добавил он.

По данным Кузнецова, четверых пострадавших эвакуировали вертолетами в Екатеринбург, планируется перевезти еще одного.

Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 августа, предположительно, из-за взрыва газа. По последней информации от МЧС, из-под завалов дома извлекли одну погибшую. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия и искать выживших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В расследовании по поручению председателя СК Александра Бастрыкина примут участие следователи из центрального аппарата ведомства.