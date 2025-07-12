Москвичей предупредили о дождях, граде и температуре до плюс 34 градусов

В Москве в субботу воздух прогреется до плюс 34 градусов, местами ожидаются дожди, грозы и даже град. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погода в Московском регионе будет зависеть от теплого сектора далекого циклона с центром над севером Польши. В городе прогнозируется переменная облачность, отметил Леус. По его словам, местами прольются кратковременные дожди, а в отдельных районах может выпасть град.

Днем столбики термометров в Москве дойдут до отметки +32... +34 градуса, в Подмосковье — +30... +35 градусов.

Ранее в «Мособлпожспасе» призвали россиян не купаться в жару в холодной воде. Специалисты напомнили, что из-за перепада температур у неподготовленного человека может появиться спазм сосудов, остановиться сердце или произойти инсульт.