Появилось видео наезда иномарки на пешеходов в Москве

Прокуратура: в Москве водитель сбил пешеходов и скрылся с места аварии

Правоохранители задержали 23-летнего водителя, который сбил пешеходов в Москве и скрылся с место ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство также опубликовало запись с видеорегистратора. На кадрах видно, как авто врезается на Бережковской набережной в толпу пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

В прокуратуре отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По информации ведомства, мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилась информация, что водитель получил машину в собственность меньше трех месяцев назад. У задержанного есть неоплаченные штрафы по трем исполнительным производствам, возбужденным в конце июня.