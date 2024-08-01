Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли девочку

МЧС: спасатели вытащили девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле после обрушения многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России спасли девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле», — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что при обрушении пятиэтажного дома погибли две женщины. Работы по поиску пострадавших на месте ЧП продолжаются.

Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последним данным, в результате произошедшего травмы получили 12 человек.

Взрыв разрушил 15 квартир. Следователи возбудили уголовное дело. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследованием займутся правоохранители из центрального аппарата ведомства.

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