США собрались обложить Индию пошлинами ниже 20%

Руководство США рассчитывает обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо планировавшихся 26%, сейчас государства ведут переговоры о временной торговой сделке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, Белый дом может сократить пошлины, «ставя южноазиатскую страну в более благоприятное положение, чем ее соседей в регионе». Если стороны договорятся, Индия войдет в небольшой список государств, которым удалось согласовать тарифы с американской стороной.
Ранее США ввели пошлины против Бразилии из-за нарушения торгового баланса и «внутренних процессов в судебной системе». Президент Латиноамериканской страны пообещал принять с 1 августа ответные меры, если договориться с американским руководством не получится.
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