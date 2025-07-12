Экскурсия по ЕДДС прошла для активистов «Молодой гвардии» в Котельниках

Активисты «Молодой гвардии» в Котельниках побывали на экскурсии в Единой дежурно-диспетчерской службе. Они узнали о графике и специфике работы операторов, посетили кабины и комнаты отдыха.

Ребятам рассказали, что операторы должны принять звонок и обработать его за 75 секунд. За сутки вызовов может быть около 400.

«Стараемся проводить экскурсии для молодогвардейцев на предприятия и учреждения города в рамках профориентации. Например, сегодня основная часть участников нашей экскурсии — это ребята, которые перешли в 11-й класс и, конечно, хотелось бы, чтобы наши ученики и жители нашего города приходили на работу в наши учреждения», — сказала исполняющая обязанности руководителя территориального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Светлана Кормильцина.

К молодежи присоединилась заместитель главы в Котельниках Мария Галузо. Гости старались не мешать работе специалистов и с интересом слушали рассказ руководителя учреждения.