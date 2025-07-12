Экскурсия по ЕДДС прошла для активистов «Молодой гвардии» в Котельниках
Активисты «Молодой гвардии» в Котельниках побывали на экскурсии в Единой дежурно-диспетчерской службе. Они узнали о графике и специфике работы операторов, посетили кабины и комнаты отдыха.
Ребятам рассказали, что операторы должны принять звонок и обработать его за 75 секунд. За сутки вызовов может быть около 400.
«Стараемся проводить экскурсии для молодогвардейцев на предприятия и учреждения города в рамках профориентации. Например, сегодня основная часть участников нашей экскурсии — это ребята, которые перешли в 11-й класс и, конечно, хотелось бы, чтобы наши ученики и жители нашего города приходили на работу в наши учреждения», — сказала исполняющая обязанности руководителя территориального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Светлана Кормильцина.
К молодежи присоединилась заместитель главы в Котельниках Мария Галузо. Гости старались не мешать работе специалистов и с интересом слушали рассказ руководителя учреждения.
Комнаты отдыха, помещения для хранения личных вещей и одежды, уголок спортивный и психологической разгрузки, кабинеты руководителя, заместителя и начальников оперативных служб не остались без внимания. Непосредственно в диспетчерской — четыре рабочих места и два больших монитора. Один — с оперативными новостями в регионе, второй — непрерывная трансляция с камер системы «Безопасный регион». В Котельниках их более 1700. В Единой дежурно-диспетчерской службе округа посменно трудится 21 сотрудник.
«Меня удивил тот факт, что у них смена 24 часа. Их, конечно, заменяют, но все равно здесь круглые сутки сидеть довольно тяжело», — активист МГЕР «Единая Россия» Ислам Фицежев.
Сложный путь предстоит тем, кто хочет стать частью команды ЕДДС. Сначала нужно пройти трехмесячную стажировку и двухнедельное обучение, затем получить диплом и аккредитацию. Дальше предстоит главная задача — помогать людям.
«Больше пожелание, чтобы при звонке на 112 или в ЕДДС, человек должен кратко понимать, что случилось, где произошло, сказать, где примерно он находится», — добавил руководитель МКУ «ЕДДС» в Котельниках Роман Медведев.
Отметим, подобные экскурсии по городским предприятиям в Котельниках проходят каждый квартал.