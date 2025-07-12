Буланова из-за ажиотажа у зумеров запустила формат экспресс-выступлений

Певица Татьяна Буланова стала давать 20-минутные концерты, чтобы успевать на большее число корпоративов. За экспресс-выступление артистка получает миллион рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, спрос на концерты резко вырос, когда клипы с песнями Булановой завирусились в TikTok. Из-за популярности среди зумеров певицу попросили до конца года провести 80 концертов и ежедневные корпоративы.

Гонорар исполнительницы хитов «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» поднялись с 700 тысяч до двух миллионов.

Ранее в России возник ажиотаж на концерты Надежды Кадышевой. Многие выпускники посетили «Алые паруса» специально для того, чтобы послушать ее песни, сообщили «Известия».

Популярность в Сети в последнее время набрали и ролики с песней Кати Лель «Мой мармеладный», вышедшей еще в 2004 году. По мнению экспертов, молодежь стала больше интересоваться хитами прошлых лет.