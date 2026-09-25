Руководитель «Самоспаса» Маликов рассказал, как спасаться при пожаре в торговом центре

Россиянам посоветовали держаться ближе к полу при задымлении в ТЦ

При пожаре в торговом центре опаснее всего продукты горения. Руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов объяснил, как защититься от дыма и покинуть здание, сообщает « Радио1 ».

Маликов предупредил, что паника мешает действовать разумно: люди возвращаются за вещами, пользуются лифтами и прыгают из окон без специального спасательного устройства. При задымлении эксперт посоветовал закрыть нос и рот тканью, лучше влажной, и пригнуться к полу. По его словам, на высоте до 30 см больше кислорода и меньше опасных газов.

Эксперт напомнил, что в зданиях с массовым пребыванием людей должны быть самоспасатели и огнестойкие накидки, пишут «Известия».

Основные проходы в торговых залах должны оставаться свободными и иметь ширину не менее 1,2–2 метров. Маликов назвал загромождение путей эвакуации уголовно наказуемым нарушением.