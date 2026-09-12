Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Дальнереченске

Водитель Toyota Probox погиб в лобовом столкновении на трассе «Уссури» в районе Дальнереченска. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Авария произошла ночью на 356-м километре дороги А-370. За рулем Toyota Probox находился 35-летний мужчина, он направлялся из Хабаровска во Владивосток и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Hiace с прицепом, которым управлял 42-летний водитель. После удара микроавтобус опрокинулся.

На место прибыли инспекторы Госавтоинспекции, скорая и следственно-оперативная группа. Водитель Toyota Probox скончался на месте от травм.

Пятерым пассажирам Toyota Hiace понадобилась медицинская помощь. Женщину 65 лет госпитализировали в хирургическое отделение с закрытым переломом берцовой кости и открытым переломом голеностопа.

Ранее в Амурской области в аварии погибли шесть человек.