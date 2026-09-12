Число погибших в ДТП с лесовозом детей на трассе М-8 увеличилось до четырех

Львова-Белова: при ДТП в Архангельской области погибли четыре ребенка

В крупной аварии на трассе в Архангельской области погибли четверо детей возрастом от шести до 16 лет. Еще один находится в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале .

«Число жертв среди детей выросло до четырех. Погибли ребята шести, 11, 15 и 16 лет», — сказала она.

В больнице проходит лечение один мальчик. Его жизни, по словам Львовой-Беловой, ничего не угрожает. С семьями погибших и пострадавших встретились психологи МЧС России.

Ранее полиция сообщала о трех погибших детях и 10 взрослых. Авария произошла 11 сентября на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Микроавтобус, обгоняя легковое авто, столкнулся с лесовозом, машины отбросило в кювет. Возбуждены два уголовных дела.