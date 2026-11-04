Прокуратура Ставрополья начала проверку из-за туш шакалов на деревьях

В Ставропольском крае неизвестные развесили туши шакалов со снятыми шкурами на деревьях. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщила об организации проверки после обнаружения в Шпаковском районе останков диких животных.

«По предварительным данным, 2 ноября 2026 года местные жители сообщили в органы внутренних дел об обнаружении в лесном массиве в районе села Надежда четырех освежеванных тушек диких животных, предположительно семейства псовых. В настоящее время останки собраны специализированной организацией», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку. Сотрудники надзорного ведомства по ее итогам оценят, как должностные лица и уполномоченные контролирующие органы исполняют законодательство о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Прокуратура Шпаковского района контролирует расследование, проводимое полицией.

По информации телеграм-канала Shot, около 10 туш шакалов со снятыми шкурами нашли подвешенными на деревьях после Хэллоуина. Местные жители предположили, что животных убили ради проведения обрядов.

Ранее в Красноярском крае правоохранители инициировали проверку после публикации в Сети видео с издевательствами над птицами. Живодеры сжигали голубей.