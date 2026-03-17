Живодера засняли камеры наблюдения в момент похищения кота в Кирове

В Кирове ищут мужчину, который ранним утром похитил чужого кота по кличке Дик на Народной улице. Факт зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи мужчина с палкой и небольшой черной собакой хватает кота и убегает. Через несколько минут он возвращается, но уже один.

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай.

«У нас пропадают кошки и бездомные, и домашние. Наша кошка ушла гулять, вдруг я проснулась от ее дикого вопля в подъезде. Вскочила, выглянула в окно на кухне и увидела, как мужчина с черной собакой бил животное о колодец. Я выбежала на улицу, у него был какой-то молоток или палка. Он ее спрятал под куртку и скрылся вместе с собакой», — рассказала 360.ru хозяйка одного из пострадавших питомцев.

