«Метили в сердце»: зоозащитники спасли собаку с ножом в спине в нижегородском селе

Неизвестный живодер избил и воткнул нож в спину собаке в нижегородском селе

Бездомную собаку с ножом в спине нашли в селе Таремское Нижегородской области. В комментарии 360.ru волонтер зоозащитной организации Анна рассказала, что пострадавшую от рук живодера собаку прооперировали.

По ее словам, животное постоянно жило около сельского магазина, а ночевать уходило в подъезд соседнего дома.

«В подъезде нанесли удары. Утром 18 марта он пришел с ножом. Прооперировали его, сейчас все хорошо», — заявила Анна.

Волонтер добавила, что, по оценке ветеринаров, нож в тело пса загнали почти по самую рукоятку.

«Метились в сердце. Нож по чистой случайности застрял в ребрах. На страшный визг собаки жители подъезда пооткрывали двери, но преступник скрылся», — добавила собеседница 360.ru.

Анна подчеркнула, что зоозащитники спасают пса не в первый раз. Прошлым летом у животного внезапно отказали ноги, но с чем это связано, волонтер не знает.

В конце ноября прошлого года подмосковные полицейские задержали жителя Котельников, зарезавшего соседскую собаку, которая бросалась на его питомца. Против мужчины завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.