Челябинец жестоко расправился с котом, теперь его ждет суд

Прокуратура передала в суд дело челябинца, который жестоко убил кота жены. Детали резонансного дела пресс-служба надзорного ведомства раскрыла на официальном сайте .

Мейн-кун принадлежал жене жителя Челябинска. Мужчина питомца не любил. Он дождался, пока супруга уйдет на работу, а затем жестоко избил животное.

Уже после этого живодер бросил мейн-куна в стиральную машинку, включил ее, засыпал порошок в барабан и оставил на час. Кот выжил, тогда мужчина выгнал его на балкон. Температура воздуха в Челябинске ночью опустилась до -32 градусов, питомец продержался до утра.

В клинику животное привезла жена челябинца. Спасти мейн-куна не удалось. Женщина не стала писать заявление на супруга, однако полицию вызвали ветеринары.

Проверку по факту этого происшествия начала прокуратура. В результате мужчину обвинили в жестоком обращении с животным по части первой статьи 245 УК России. Челябинцу грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в Домодедове соседи спасли собаку от избивавшей ее хозяйки.