Большинство бездомных животных в России раньше были домашними

Большинство бездомных собак и кошек в России ранее были домашними. В беседе с ТАСС руководитель приюта для животных «Орландо» Анна Паскаль рассказала, что животные попадают на улицу из-за осознанного или вынужденного отказа владельцев.

«В нашей практике эта цифра подтверждается ежедневно. Мы принимаем собак и кошек с ошейниками, чипами, прививочными сертификатами, а иногда — с документами о породности», — сказала она.

По данным всероссийской переписи, в России без хозяев живут 3,6 миллиона животных — это 4% от общего числа питомцев. Хуже всего ситуация в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Паскаль также отметила, что люди боятся брать животных из приютов из-за стереотипов о «сломанной психике», хотя реабилитация и помощь зоопсихолога помогают справиться с последствиями стресса.

В декабре в Шатуре живодеры избили и выбросили с пятого этажа кошек местной жительницы.