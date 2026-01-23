Сегодня 14:20 Тюрьма по ним плачет. В ГД призвали обращаться с догхантерами как с преступниками Депутат Бурматов назвал убийц собак выродками, подонками и преступниками 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Те, кто рассыпает отраву на улицах в попытке отравить домашних собак, — это выродки, подонки и убийцы. В Госдуме призвали не называть их догхантерами, чтобы не романтизировать это движение.

В ЖК «Мещерский лес» за сутки погибло семь питомцев — неизвестные раскидали неизвестное ядовитое вещество. Злоумышленники убивают исключительно владельческих питомцев, заявил 360.ru первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Они охотятся за жизнями животных, которые хозяйские, залюбленные, реально члены семьи. Потом это для людей трагедией становится. Для маленькой собачонки, которая в городских условиях содержится, даже крошка этого яда будет смертельной. Они на них охотятся, они охотятся на ваших детей. Сейчас зима и это собаки подбирают, а весной все будет непонятно, где и что ребенок потянет в рот, сидя в песочнице, — большой вопрос», — отметил парламентарий. Недооценивать происходящее нельзя.

Меня задевает отношение чуть ли не потакательское к этому экстремистскому движению. Я вообще считаю, что надо называть вещи своими именами: это убийцы, это организованная группа, они координируют свои действия через российские социальные сети, у них там есть группы. Владимир Бурматов депутат

Относиться к этим людям надо соответствующим образом, как относятся к экстремистским и преступным группам, действующим по предварительному сговору.

Фото: Медиасток.рф

Как решать вопрос с противниками собак? Депутат выразил недоумение из-за отсутствия площадок для выгула собак во многих ЖК. «Мне непонятно: те, кто разрешение на строительство дает, они о чем думают? Попробуй сейчас построить квартал без детской площадки, без подземной парковки, без парковых зон, еще чего-то. Тебе не дадут этого сделать, потому что ты обязан создать объекты социальной инфраструктуры. А почему в числе этих объектов социальной инфраструктуры нет площадки для выгула животных?» — сказал Бурматов. Он напомнил, что владельцами домашних животных являются 57% россиян, то есть у них на руках 70 миллионов питомцев.

Площадка для выгула животных должна быть в пешей доступности, как и детская площадка, потому что у нас сегодня, слава богу, большинство семей — это семьи с детьми. Несмотря на все сложности в демографической политике, у нас по одному ребенку в семье есть практически везде. Владимир Бурматов депутат

Но также большинство семей — это дети с животными. Примерно две трети питомцев — это кошки, но и собак 24 миллиона. «Где нет нормальных парковок и люди ставят машины на детскую площадку, там возникает конфликт между автомобилистами и неавтомобилистами. Понятно почему, потому что ни тем, ни другим не создали нормального пространства для существования. Точно так же, если вы не построите детскую площадку, возникнут конфликты между собачниками и несобачниками. А зачем эти конфликты продуцировать? Пускай одни гуляют в одном месте, другие в другом», — призвал депутат. Эпизод с собаками — не единственная проблема с ЖК. Это касается и транспортной доступности. Поэтому нужно не только деньги считать, но и учитывать интересы населения, подчеркнул Бурматов.

Фото: Медиасток.рф

Почему не догхантеры? Парламентарий призвал отказаться от слова «догхантеры» в адрес тех, кто убивает собак, чтобы не романтизировать это движение. Нужно ставить вопрос по-другому: почему конкретные отделения МВД не наказывают уголовников, для которых предусматривается до пяти лет лишения свободы по статье 245 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. «Здесь совершается уголовное преступление, предусмотренное статьей 245 УК, до пяти лет лишения свободы. Это уголовные преступники. Это не догхантеры — это подонки, выродки, из-за которых погибнет ребенок весной, а может быть, и не один. Это сразу же очутилось бы в мониторингах и прокуратуры, и областного управления регионального МВД», — сказал Бурматов.

Фото: Медиасток.рф

Некоторые СМИ предоставляют живодерам слово — это все равно что предоставить слово насильнику, закладчику или педофилу, заявил депутат. Использование слова «догхантер» создает ореол борцов непонятно за что, добавил он. «У юристов, у правоохранителей нет [термина „догхантер“], потому что есть уголовное наказание за массовое убийство животных, есть создание угрозы для жизни и здоровья граждан. А вы преступников называете догхантерами, романтизируете их деятельность и так далее, выставляя их чуть ли не героями», — возмутился Бурматов. По его мнению, это слово должно полностью исчезнуть из публичного поля.