В Шелехове трое местных жителей убили собаку и бросили в холодильник

Полиция Шелехова задержала двух мужчин и женщину, подозреваемых в жестоком убийстве собаки. Тело животного бросили в холодильник во дворе, сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Полицейские нашли в соцсетях публикацию с фото погибшей собаки и за несколько часов установили предполагаемых участников. Ими оказались местные жители 30 и 46 лет, все ранее судимые. Они не стали отрицать содеянного.

Сейчас правоохранители проводят проверку, назначена экспертиза. Действиям задержанных дадут правовую оценку.

Ранее в Приморье мужчина расстрелял чужую собаку, чтобы съесть ее на ужин. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.