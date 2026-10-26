В Красноярском крае начали проверку после видео с издевательствами над голубями

В Красноярском крае живодеры сжигают голубей и снимают свои действия на видео. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что начали проверку по факту издевательства над животными. Речь идет о публикации, найденной во время интернет-мониторинга. На видео два человека поймали птиц и жестоко убили их. По предварительной информации, ролик выложила девушка одного из живодеров.

Ранее живодер в Подольске взял кота в заложники. Он начал издеваться над животным и требовать деньги за его жизнь. Кадры попали к правоохранителям. Полицейские тщательно начали изучать видео и собирать доказательную базу.

До этого подмосковные зоозащитники через суд смогли забрать животных у треш-блогера Олега Баласяна. Он зарабатывал, снимая ролики с издевательствами над питомцами.