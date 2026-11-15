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    Пьяный водитель без прав погиб на трассе Нижний Новгород — Киров

    В Нижегородской области 13 ноября 18-летний водитель без прав погиб в аварии. По данным регионального управления Госавтоинспекции, он был пьян и превысил скорость, сообщает Pravda-nn.ru.

    Авария произошла днем на 16-м километре трассы Нижний Новгород — Киров. Молодой человек за рулем автомобиля врезался в отбойник.

    После удара машину отбросило на автомобиль, который ехал следом. Затем транспортное средство 18-летнего водителя перевернулось.

    Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, передает «Время Н».

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