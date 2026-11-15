Мурманские связисты случайно разбудили медведя

Связисты случайно побеспокоили медведя в спячке, когда тянули оптический кабель вдоль линии электропередачи в тайге в Мурманской области. Об этом сообщил KP.RU .

Во время проведения работ специалисты обнаружили странную яму. Когда один их рабочих подошел ближе, он увидел огромную голову бурого медведя.

«Либо я гоню, либо видео сейчас пересмотрим — прям рожу его видел. И он на меня смотрел!» — рассказал мужчина.

Специалисты как можно быстрее уехали с этого места на снегоходе.

В Кандалакшском природном заповеднике уточнили, что обычно животные уходят в спячку в конце октября, но снег в этом году выпал позже, поэтому некоторые особи продолжают бодрствовать.

Ранее медведя заметили около автобусной остановки в городе Хатиодзи в округе Токио. Косолапый забрался на дерево и полакомился хурмой. Местные власти предупредили расположенную неподалеку школу о случившемся.