Москвич убил ножом знакомую и после попытался покончить с собой

Мужчина смертельно ранил свою знакомую, девушку нашли в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве. Подробности сообщили в телеграм-канале столичного СК.

«Следствием предварительно установлено, что девушку смертельно ранил ее знакомый, который затем [попытался покончить с собой] на улице Марксистской», — отметили следователи.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Криминалисты провели осмотр места происшествия.

В Санкт-Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери. Юноша задушил ее, а потом упаковал тело в чемодан и вывез из квартиры. Чемодан с трупом матери сын спрятал на экотропе.