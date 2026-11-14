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    Москвич убил ножом знакомую и после попытался покончить с собой

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина смертельно ранил свою знакомую, девушку нашли в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве. Подробности сообщили в телеграм-канале столичного СК.

    «Следствием предварительно установлено, что девушку смертельно ранил ее знакомый, который затем [попытался покончить с собой] на улице Марксистской», — отметили следователи.

    Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

    Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Криминалисты провели осмотр места происшествия.

    В Санкт-Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери. Юноша задушил ее, а потом упаковал тело в чемодан и вывез из квартиры. Чемодан с трупом матери сын спрятал на экотропе.

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