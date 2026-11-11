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    Пригородный поезд на МЖД столкнулся с грузовиком на Павелецком направлении

    Фото: РИА «Новости»

    Пригородный поезд МЖД по касательной столкнулся с грузовым автомобилем. Подробности сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

    «Сегодня в 18:05 вблизи остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД пригородный поезд № 6308 Михнево — Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, часть кузова которого находилась в габарите пути», — сообщили в организации.

    По данным МЖД, в результате инцидента никто не пострадал. В 18:20 электропоезд продолжил движение, на работы других поездов ситуация не повлияла.

    Накануне в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового поезда, движение по участку приостановили.

    На трассе Сургут–Салехард 9 ноября водитель легковушки не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с фронтальным погрузчиком. Погибли два человека.

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