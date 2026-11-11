Пригородный поезд на МЖД столкнулся с грузовиком на Павелецком направлении

Пригородный поезд МЖД по касательной столкнулся с грузовым автомобилем. Подробности сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 18:05 вблизи остановочного пункта Тульская Павелецкого направления МЖД пригородный поезд № 6308 Михнево — Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, часть кузова которого находилась в габарите пути», — сообщили в организации.

По данным МЖД, в результате инцидента никто не пострадал. В 18:20 электропоезд продолжил движение, на работы других поездов ситуация не повлияла.

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